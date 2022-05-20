İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu ve bu duruşun değişmediğine yönelik açıklamasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

İsveç'in, PKK'nın devam eden propagandalarını durdurmak için hiçbir çaba göstermediğini belirten Altun, şunları kaydetti;

"İsveç, Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye bileşeni olan YPG ile dayanışmasını dile getirdi ve finansman teklif etti.

Terör örgütü PKK'yı desteklemeye devam ediyorsunuz, İsveç, PKK'yı gerçekten terörist bir oluşum olarak görüyorsa gereğini yapmalıdır."