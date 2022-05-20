Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii’nin çıkışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların satır başları şöyle;

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşme

Devlet Başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerin ana temasını birinci derecede ikili ilişkiler teşkil eder. Şu anda Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir, neler yapabiliriz tabi birinci derecede bunları görüşeceğiz. Bunun dışında ikinci adım bölgesel konular olacaktır. Bu bölgesel konuların içerisinde şu anda tabi dünyada bu bölgesel konuların başını çeken malum Rusya-Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Bir diğer öemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var. En önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır bunları görüşme imkanımız olacak. Görüşme sonrası ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu

Terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar peki diğer tarafta YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? Buları en iyi bilen onlar değil biziz. YPG bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Bunları Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da aynı şekilde hatta Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor.

Şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Fransa'da hepsinde bu terör örgütleri gösteriler yapıyor. Oralarda bunlar terör estiriyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi malesef veriyor. Bunları biz kenidlerine uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de bunlara hep ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk. Bütün video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işlediği suçlar ortadadır. Türkiye'de yıllar yılı biz bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi işte bu mağaralardaki tüm odaklanmaları, Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri herhalde PKK'nın YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. Ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri yapıyorlar. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Biz de bu işi en iyi bilen takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın aynı şekilde yine İngiltere’nin, Finlandiya’nın görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. https://t.co/y3Dyx6Rl4n pic.twitter.com/sim3CLI1re — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

"İngiltere'nin, Finlandiya'nın talepleri var görüşmelerimiz olacak"

Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptım. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın onların görüşme talepleri var onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Tüm bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO’nun teröre karşı hassasiyetlerini, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO’ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz ‘evet’ diyemeyiz. https://t.co/y3Dyx6Rl4n pic.twitter.com/sNoLah6HUY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

"Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz"

Açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum, aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir çoğu şu anda bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları şimdi biz görüyoruz, biliyoruz, mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz.