Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar dahil düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Altun, "Yunanistan’ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı… Ne akıl alır, ne de vicdan… Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan’ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur!" dedi.

"Ahlaksızlık ve zalimlik"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşananları "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak değerlendirerek, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor" ifadesini kullandı.

Çelik, bunların NATO unsurunun gözünün önünde yaşandığını belirtti. Avrupa Birliği'nin de olup bitene seyirci kaldığını vurgulayan Çelik, göçmenlerin hayatını Türk Sahil Güvenliği'nin kurtardığına da dikkati çekti.