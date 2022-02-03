İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesinde Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ortak çıkarlara hizmet eden bir iş birliği oluşturduğunu söyledi.

İki ülke arasında diyaloğun ve barışın yeniden tesisi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Ukrayna ile anlaşmalardan geri adım atmayacağız"

Ukrayna ile savunma iş birliğinin Rusya'yı rahatsız ettiği iddialarına da değinen Altun,

"Biz yaptığımız iş birliklerini bir başka ülkeyi hedefleyip hayata geçirmiyoruz. Bunu en iyi bilen ülkelerin başında Rusya geliyor" sözleriyle Türkiye'nin anlaşmalardan çekilmeyeceğinin altını çizdi.

Fahrettin Altun, mevcut gergin ortamın bölgeye zarar vermemesi için bütün ülkeleri sağduyulu ve yapıcı davranmaya davet etti.