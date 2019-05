Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Dear Julian,



Your sources are mistaken.



Take it from me: The S-400 procurement is a done deal. https://t.co/ZgxbvSxroQ