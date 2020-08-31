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Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır" dedi.
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Etiketler: son dakika Fahrettin Altun Papa Francis doğu akdenizSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:41
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