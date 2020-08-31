COVID-19 tedbirleri kapsamında Ankara Valiliği’nden sağlık ve güvenlik personeli hariç, kamuda esnek çalışma yöntemlerine geçişle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

1 Eylül itibarıyla Valilik birimlerinde çalışan personelin durumlarına göre birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçeceği belirtildi.

Uygulamaya göre Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.



10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Diğer personel ise dönüşümlü (haftalık) olarak çalışacak. Dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personel mahalle denetim ekiplerinde görev yapacak.



İhtiyaç halinde geri çağırılabilecekler

Esnek çalışmaya tabi personelin görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılmaması, ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri ve personelin güncel adres ve iletişim bilgilerinin de paylaşılması istendi.