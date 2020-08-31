Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

3 ilde daha FETÖ soruşturmaları

Öte yandan Konya'da FETÖ'nün eğitim birimlerinde görev yaptığı ve gizli üst düzey sorumlularla irtibatlı oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalandı. Samsun'un Ladik ilçesinde de örgüt üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Adana'da ise FETÖ soruşturması kapsamında 7 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.