Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da incelemelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak için kente geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi.
Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesine geldi.
Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafın sorununu çözüyoruz en kısa sürede çözeceğiz. Az sonra yapacağım konuşmada bazı müjdeler vereceğim. Selzedeleri yapılacak konutlara yerleştireceğiz. Dere yatağında yapı kalmamalı." dedi.
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