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Gündem
TRT Haber 13.06.2025 12:34

Fahrettin Altun: İsrail, tüm bölgeyi ateşe atan bir tehdit haline geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin "Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir" dedi.

Fahrettin Altun: İsrail, tüm bölgeyi ateşe atan bir tehdit haline geldi

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in İran'a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Altun, saldırıyı şiddetle kınayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 

"İsrail tarafından İran’a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz; İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir.

"Uluslararası toplum, İsrail'e karşı net bir tavır almalıdır"

İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal almıştır.

Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İsrail’in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir.

Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır.

Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz".

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