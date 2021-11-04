Facebook ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktör Azzam Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Ali Ozan Karaduman katıldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konuşmasında şunları söyledi:

“İnsanların bilgisayar başında ve akıllı telefonlarında geçirdikleri zaman arttı. Teknoloji şirketlerinin daha fazla ön plana çıktığını gördük. Aslında değişimin temelinde iletişim teknolojilerindeki gelişimle geleneksel yapıların eskimesi ve geleneksel yapıların bu değişim karşısında bir anlamda metamorfoz yaşaması vardır. Sadece Facebook ve Instagram değil, tüm sosyal ağların Londra’da, Berlin’de, New York’ta Viyana’da, Paris’te, Madrid’de hangi hukuka riayet ediyorlarsa Türkiye’de de o hukuka riayet etmeleri konusunda talebimiz vardır. TBMM olarak, sosyal ağların kendilerini ulus devletlerin üzerinde görmesi ve bir anlamda yasamanın, yürütmenin ve yargının üzerinde görerek buyurgan bir tavırla hareket etmelerini doğru bulmuyoruz.”

"Temsilcilik açılmasının sözde değil özde olmasını istiyoruz"

Sosyal ağların demokratik bir ortam olması için çalıştıklarını dile getiren Yayman, “Biz her zaman dile getiriyoruz, sosyal ağlar konusuna ya özgürlük ya da güvenlik bakış açısıyla görmüyoruz. Biz hem özgürlüklerimizi korumak hem de ulusal güvenliğimizi korumak bağlamında meseleye siyaset üstü bakıyoruz. Burada mesele iktidar muhalefet rekabetine bırakılmayacak kadar önemlidir. Çünkü tüm dünyada hepimizin takip ettiği gibi bu konu tartışılmaktadır. Bizim maksadımız demokrasiyi, siyaset kurumunu ve kişilerin haklarını, özgürlüklerini ve verilerini korumaktır” dedi.

Türkiye’de 60 milyon kişinin sosyal ağları kullandığını ve tüm sosyal ağ temsilcilerinin Türkiye’de ofis açmalarını talep ettiklerini söyleyen Yayman, “Talebimiz şudur, temsilcilik açılmasının sözde değil özde olmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde bir temsilcilik yerine, burada personeli ile yönetimi ile resmi adresiyle bir temsilcilik istiyoruz. Sadece Facebook ve Instagram değil, tüm sosyal ağların temsilciliklerinin açılmasını istiyoruz. Biz bunu önemli buluyoruz. İkincisi de vatandaşlarımızın kişisel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıyla beraber, kişisel veri ve mahremiyetlerinin de korunmasını çok çok önemli buluyoruz” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Selçuk Bayraktar’ın kaldırılan paylaşımı

Selçuk Bayraktar’ın Instagram üzerinden yaptığı Mescid-i Aksa’da çıkan yangını dans ederek kutlayan Yahudilerin yer aldığı video, platform tarafından kaldırılmıştı.

Konu üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" sözlerini kullanmıştı.

Komisyona katılan Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktör Azzam Alameddin’e bu soru soruldu. Alameddin, şunları söyledi:

"Filistin, orası benim bölgem. Meta ile çalışmaya başladığımdan beri o bölge benim sorumluluğumda. Her zaman biliyoruz ki bu süreç yüzde yüz doğru olmayabilir. Ama biz doğrusunu yapmaya çalışacağız. Hep iyileştirmeye devam edeceğiz. Hatalar olmuş olabilir. Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu, hashtag bloke edildi, bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi. Bu bir hataydı dediğim gibi otomasyon hatasıydı. Şimdi bu hatalar azalmaya başladı. Daha sonra bu bloke ile beraber sistem biraz karıştı. Instagram’dan bahsediyorum bu arada. Şimdi siz Instagram’da bir içerik paylaştınız diyelim orijinal değilse eğer, Instagram’ın iletişim şekli şöyle; daha çok orijinal içeriğe odaklanmak ister. Yani paylaşırsınız öyle olunca da öncelik sırasını aşağıya düşürebilir bazen. Al Aksa Camii’nde bu problem iki katına çıktı. Otomasyon problemi iki katına çıktı. Filistin olayından sonra bir dizi eylemde bulunduk. Otomasyon sistemimizi daha iyi geliştirebilmek için birçok da adım attık.”

"Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli"

Türkiye’de temsilcilik açılıp açılmayacağının sorulması üzerine de cevap veren Alameddin, “Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak, sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil ve sahada olma kararı verdik artık. Türkiye’deki operasyonun neler olduğuna ve projelere bakılıyor, politika, yönetim çerçevesi ve altyapı sistemine bakılıp ondan sonra ofis açılmaya karar veriliyor. Türkiye’de illa sahada fiziksel biri olması sorunları çözecek diye bir şey yok. Bizim amacımız şu, sizin bir ihtiyacınız varsa biz de bunu karşılamak isteriz, karşılıklı diyaloğa her zaman açığız. Diğer kamu kurumları ile de işbirliklerimiz var, onlara da söylüyoruz, karşılıklı diyalog bizim için çok önemli. Temsilci ofisi dediğimiz zaman Madoka şirketi zaten burada. Yanımda Sezen var o sizin buradaki temas noktanız olacak. Ama hukuki temsilcimiz de avukat Ozan” dedi.

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de sunum gerçekleştirerek yeni adı Meta olan Facebook hakkında bilgilendirmeler yaptı.