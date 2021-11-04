Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sözcü Kalın, S-400'ler taşındı iddiasıyla ilgili, "Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (S-400'ler taşındı iddiası) Bu haberin aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler. pic.twitter.com/QG3jrpBQoy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2021

"ABD ile ortak mekanizma en kısa zamanda kurulacak"

Kalın, ABD ile ortak mekanizma kurulması konusuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. İki lider Türk-Amerikan ilişkilerinin doğru bir stratejik çerçeve içine oturtma konusunda da mutabık kaldılar. Dışişleri Bakanlığıımızın koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz. Amacımız, ülkemizin menfaatlerini, çıkarlarını öne alarak herkesle iyi ilişkilerde bulunmak."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. pic.twitter.com/F9vzYNVXZs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2021

"Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler"

Kalın ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Teknik olarak çalışılması gereken konular var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler."

"Sınır güvenliğimiz için TSK her zaman teyakkuz halinde"

Kalın, Suriye'ye yeni harekat olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız hep söylüyor 'Bir gece ansızın girebiliriz'. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılır. Sınır güvenliğimiz için TSK her zaman teyakkuz halinde."

"Bölgede Ukrayna-Rusya gerilimini arzu etmiyoruz"

İbrahim Kalın, Ukrayna'ya SİHA satışıyla ilgili de "Bölgede Ukrayna-Rusya gerilimini arzu etmiyoruz" dedi.

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