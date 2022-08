Ezidiler, yıllardır terör örgütleri tarafından inançları yüzünden işkencelere maruz kaldılar.

En büyük katliamı ise 3 Ağustos 2014 yılında Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yaşadılar. Binlerce Ezidi katledildi.

Korkuyla evlerini terk edenler ise günlerce yaşayabilecekleri bir yer aradılar.

Ezidiler terörün zulmünden kaçtı

Terör Örgütleri DEAŞ ve PKK baskısını üzerlerinde hissettiler ve Deaş yüzünden bölgeden ayrıldılar.

Şimdi de terör örgütü PKK yüzünden dönemiyorlar.

Sincarlı Ezidiler 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına maruz kaldı. Aralarında kadınların ve çocukların da olduğu binlerce kişi öldürüldü.

Terör örgütünün bu baskı ve zulümden kaçan Ezidiler Duhok’taki kamplara yerleştirildi. Burada yaşam mücadelesi veren Ezidilerin tek umudu Sincar'a yani yurtlarına geri dönmek.

"Kızım beslenemediği için öldü"

Ezidi bir kadın “Biz ölmek ve öldürülmek korkusuyla oradan çıktık. Bizim dinimizi kabul etmedikleri için oradan çıkmak zorunda kaldık. Sinacar, benim her zaman malım mülküm toprağım dediğim yerdir. Oraya dönmek isterim. Ben dönemezsem eğer ya da ölürsem en azından cenazemin oraya gömülmesini istiyorum. DEAŞ’ın saldırdığı yıl 8 aylık bir kızım vardı. Ve o dönem çok büyük sıkıntılar yaşadık hep beraber. Kızım bu kamptaki 5. yılımızda yeterli beslenemediği için çok ciddi sağlık problemleri yaşadı. Çok hastalandı ve hayatını kaybetti.” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Terörün zulmünden kaçtılar. Ancak barınacakları bir yer bulana kadar da sıkıntılar peşini bırakmadı. Çünkü ne yiyecek ekmekleri ne de içecek suları vardı.

Kaçarken günlerce arazide kalan birçok kişi açlıktan öldü

Kamptaki bir başka kadın ise, “DEAŞ’ın saldırıları başladığında gecenin 2’sinde bizi uyandırdılar. Bütün ilçe sakinleri bölgeden kaçmaya başladı. Zor zamanlardı, kucağımdaki bebeğime süt veremedim. Suyumuz bile yoktu. Küçük bir pet şişedeki suyla 7 aile geçinmeye çalıştık. Pet şişenin kapağıyla herkes teker teker su içerdi. Her birimize yetsin diye. Buradaki yaşam da çok zor. Herkesin memleketi kendine şirindir. Tabii ki orası terörden temizlenirse gitmek isteriz.” diyor.

Ezidi bir erkek, “DEAŞ terör örgütü Sincar’ın içine girdiğinde kimi aileler kimi aileler bir hafta kimi aileler 10 gün boyunca kimileri de 15 gün boyunca arazide kaldı. Yemek içmek hiçbir şey yoktu. Birçok kişi açlıktan hayatını kaybetti.” yaşananları bu sözlerle ifade etti.

13 bin Ezidi çadırda yaşıyor

Duhok’taki Şariya kampında 13 bin Ezidi zorlu şartlar altında yaşıyor.

Bir Ezidi kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Ailemizde 31 kişiyi aldılar. Kayınpederimi de aldılar. Erkeklerimizi öldürdüler. Kadınlarımıza kızlarımıza el koydular. Bize siz kafirsiniz dediler. Ben eşimden 8 yıldır haber alamıyorum. Eğer öldüyse de kemiklerini almak istiyorum. DEAŞ bize büyük bir katliam yaptı. Bize haksızlık yaptılar. İşkence ettiler. Nasıl yaşadığımızı biz de bilmiyoruz. Çadırlarda bir şekilde yaşam mücadelesi veriyoruz. DEAŞ Sincar’a gelmeden önce çok mutluyduk. Yiyeceğimiz, içeceğimiz azdı ama gençlerimiz kocalarımız babalarımız başımızdaydı. Çok rahat bir yaşantımız vardı. Herkesin bizim halimizi anlaması için söylüyorum, değil 8 yıl sadece 2 gün bile gelip kalsalar burada bizim çektiğimiz ızdırabı anlayacaklar.”

Türkiye'den Ezidilere yardım eli

Duhuk genelindeki Ezidi kamplarında Türkiye’den gönderilen çadırlar var.

Duhok genelinde 22 ezidi kampı bulunuyor. Buradaki çadırlar 8 yıl önce AFAD tarafından yapıldı. İçlerinde okul ve hastane de var ancak şartlar zor. Burada yaşayan 13 bin ezidi ailesi Sincar’a evlerine dönecekleri günün hayalini yaşıyor.

Terör örgütü PKK ise 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere ilçedeki birçok bölgede kamp kurup, varlık göstermeye başladı.

Ezidiler bu sefer de PKK’nın zulmüne maruz kaldı.

Teröristler ilçede Ezidi çocukları kaçırarak bölgedeki kamplarında zorla silah altına aldı.

"PKK, DEAŞ'ın uygulamış olduğu katliamın ortağıdır"

Eski Sincar Kaymakamı Mehma Halil, "PKK, şu an DEAŞ terör örgütünün uygulamış olduğu katliamın aslında ortağıdır. Ben bir parlamenter olarak şu an Ezidi’lerin bir temsilcisi olarak bunu her yerde ifade ediyorum. 2014 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bize uygulanan o katliamın şu an PKK terör örgütü yapıyor." açıklamasını yaptı.

Önce DEAŞ ardından PKK yüzünden yıllarca çile çeken Ezidiler, artık rahat bir yaşam sürmek istiyor.

325 bini aşkın Sincarlı Ezidi, evlerine dönmek için bekliyor.

Kameraman: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş