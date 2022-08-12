Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul etti. Görüşmede noterlik hizmetleri değerlendirildi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmenin gündemde noterlik hizmetleri vardı.
Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında, noterlik hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu sürecinin başlatılmasına karar verildi.
Etiketler: Fuat Oktay Noter
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