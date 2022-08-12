Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.
Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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