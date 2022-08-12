Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.

Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.