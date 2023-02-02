EYT düzenlemesinin kısa sürede yasalaşması bekleniyor. EYT'den 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar faydalanabilecek. Düzenlemede yaş şartı bulunmuyor.

SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.

Prim eksikliği olanlar ya da primini artırmak isteyenler doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapabilecekler.

Doğum yapmış kadınların her çocuk için 2 yıl borçlanabildiğini belirten Ekonomist Muhammet Bayram, yurt dışında çalışanların da prim günlerini saydırabildiğini söyledi.

3 çocuk için 2 bin 160 güne kadar borçlanma yapılabiliyor. Askerlik borçlanması ise hizmet süresi kadar oluyor.

En düşük prim tutarı asgari ücretin yüzde 32'si

1 gün için ödenmesi gereken en düşük prim tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32'si. Askerlik ve doğum borçlanması günlük en az 106 lira 75 kuruş.

Yurt dışı borçlanması da günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'i oranında alınıyor. Bu rakam da 150 lira.

Günlük ödenen miktar 7,5 katına kadar artırılabiliyor.

Borçlanma, e-Devlet üzerinden ya da SGK'ya başvurularak yapılabiliyor. Emeklilik için başvurular düzenlemenin yasalaşmasının ardından başlayacak.