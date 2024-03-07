Eylem Tok ve oğlu için ABD'ye iade talebi iletildi

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü anlatan Tunç, şu bilgileri verdi:

"2 Mart tarihinde saat 03.50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpol’ü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."