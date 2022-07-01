Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi
[Fotoğraf: AA]
Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti 350 bin TL’ye yükseltildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.
Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun."
Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 1, 2022
Esnafımıza hayırlı olsun.
Etiketler: Mehmet Muş Faiz
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