Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun."