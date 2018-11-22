Eski Yargıtay üyesi Şen'e FETÖ'den hapis cezası

Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.
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