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Eski Yargıtay üyesi Şen'e FETÖ'den hapis cezası

Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.

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Eski Yargıtay üyesi Şene FETÖden hapis cezası

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Etiketler: fetö, yargıta, şuayip şen
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