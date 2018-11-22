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AK Parti'nin aday tanıtım toplantısının yeri ve saati açıklandı

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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AK Partinin aday tanıtım toplantısının yeri ve saati açıklandı

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor.

AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

40 seçim bölgesinde adaylar açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti
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