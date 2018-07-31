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Eski milletvekili İsmail Göksel vefat etti

23. Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Eski milletvekili İsmail Göksel vefat etti

66 yaşında vefat eden 23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.

Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı.

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

23. Dönem'de TBMM'ye AK Parti Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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