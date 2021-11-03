Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski HDP milletvekili gözaltına alındı
Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. de terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.
Etiketler: HDP
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