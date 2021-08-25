Örgüt hiyerarşisinde alt birimlerde yer alanların yakınlarına hat aldırıyorlar, bu hatları örgüt içi iletişimde kullanıyorlar.

FETÖ'nün bu iletişim yönteminin adı "operasyonel hat".

15 Temmuz darbe girişimindeki sözde atama listelerinde adı bulunan eski Tuğgeneraller Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'ın da "operasyonel hat" kullandığı belirlendi.

Eski generallerin operasyonel hat üzerinden FETÖ ile görüştüğü belirlendi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası verdiği iki FETÖ üyesi ile ilgili kararın gerekçesini açıkladı.

Çoban ve Yaygın'ın operasyonel hat ile örgütle irtibat kurduklarının belirlendiği vurgulandı. Celalettin Çoban'ın kullandığı 3 farklı operasyonel hattın; Ankara, İstanbul, Konya ve Mardin'deki ankesörlü hatlardan FETÖ'nün gizli yöneticileri tarafından arandığı tespit edildi.

Murat Yaygın'ın 52 kez FETÖ ile iletişim kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonel hatlar, kritik yerlerde görev yapan FETÖ mensuplarına dağıtılıyor

Gerekçeli kararda terör örgütü üyelerinin yakınları üzerinden hat alındığının belirlendiği vurgulandı. Bu hatlar daha sonra kritik yerlerde görev yapan FETÖ mensuplarına dağıtılıyor.

Operasyonel hatlar bir süre kullanıldıktan sonra cihaz ile birlikte kırılarak çöpe atılıyor.

Mahkeme "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Celalettin Çoban'a 10 yıl, Murat Yaygın'a da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti.