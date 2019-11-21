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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti21 Kasım 2019 Perşembe 08:29 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 08:39
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.
[Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.
Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
Kaynak: AA