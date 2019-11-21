Meclis Plan Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçe göruşmelerinde 12 saat geride kalmıştı. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Bakan Süleyman Soylu konuşurken araya girdi.

FETÖ’den tutuklamaları eleştiren İslam'ın konuşmasının ardından tartışmanın fitili ateşlendi.

Soylu, Cihangir İslam'a "Sen hainsin Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman ihanet ettin. Senin provokatör olduğunu herkes biliyor." dedi.

Muhalefet üyeleri de Bakan Soylu ve AK Parti sıralarına doğru yürüyünce gerginlik arttı. AK Parti sıralarından "şov yapma" tepkisi geldi.

"Murat Karayılan'dan hesap soracağız, lime lime olacak "

Komisyonda HDP’li vekiller terörle ilgili eleştirelere Kandil’i adres göstererek yanıt verdi. Soylu sert çıktı:

"'Kandil'den, Murat Karayılan'dan hesabını sorun' diyorsunuz. Merak etmeyin, biz soracağız. O Murat Karayılan lime lime olacak size söz veriyorum."

"Bayık 'Van'ın Saray Belediyesine acilen para aktarın' talimatı verdi"

Süleyman Soylu, Van'ın Saray Belediyesi ile ilgili yeni bir bilgi de paylaştı. Terörist elebaşı Cemil Bayık'ın talimatını anlattı:

"Cemil Bayık talimat verdi. 'Acilen paraları, faturalarla birlikte hemen aktarın' dedi. 288 bin lira, 314 bin lira, 293 bin lira. Fatura var iş yok. Mülkiye müfettişleri tespit etti. Mal ve hizmet alınıyormuş gibi gösterip başka yerlere göndermişler."

"FETÖ'ye karşı büyük bir operasyonun hazırlığı içerisindeyiz"

Soylu, FETÖ ile mücadeleye ilişkin büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını da söyledi.

Soylu, "Ben onların tekrar bu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Operasyonu yaptığımız zaman kamuoyu da bunu görecek. Bu bir zaafiyet değil aksine nasıl üstlerine gittiğimizin göstergesi. Ele başları Amerika tarafından muhafaza edildiği sürece, Avrupa ve diğer ülkeler onları koruduğu sürece FETÖ tehlikesinin bittiğini söylemek zavallılıktır." diye konuştu.

Yoğun tartışmalar sonrası oylamaya sunulan İçişleri Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber