AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de sarf ettiği sözlere ilişkin."Türkiye'de tam 20 yıl sonra başörtülü kadınların bu cümlelere maruz kalması üzücü" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yaşadığı o dakikaları TRT Haber'e anlattı.

Zengin, "Ulan bu kadına haddini bildirin diye bir ifade ve bu ifade 3 defa kullanılıyor bir grup başkanvekili tarafından." dedi.

20 yıl öncesini hatırlatan Zengin, "1999'da 2 Mayıs'ta Merve Kavakçı'ya dönemin başbakanı bu kadına haddini bildirin demişti ve Meclis'e seçilerek gelen bu kadının yemin etme hakkını engellemişti. Bugün de TBMM'nin başörtülü ilk Grup Başkanvekiliyim ve ben böyle bir muameleye 20 yıl sonra tekrar muhatap oluyorum." diye konuştu.

"20 yıl sonra CHP zihniyetinin değişmediğini gördük"

Özlem Zengin başörtülü olan olmayan tüm arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti, herkesin bu söylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Türkiye'deki başörtülü kadınların 20 yıl sonra hala bu cümleleri duyuyor olması bizim için o CHP zihniyetinin hiç değişmediğini görmek için fevkalade önemli demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Özlem Zengin, böyle bir ifadenin tekrar etmesi halinde gerekli yaptırımlar için adım atacaklarını da söyledi.

Medyaya düşen görevin de altını çizen Zengin, "Medya'ya çok iş düşüyor kavga etmeden haber olamıyoruz. Biz muhalif partiler birbirimize iltifatta ediyoruz. İyi yaptığmız işlerde haber olmalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil"

Meclis Genel Kurulu'nda sarf edilen sözlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları kaydetti;

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok, parlamento gereğini yapmalı. Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize şimdi Malezya Büyükelçimiz ona susturun bu kadını diye hakaret etmişti. Şimdi dün de oradan ilhamla grup başkanvekilimiz Özlem hanıma susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Efendim işte özür dileri, bıraksınlar bu işi, bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Burası yol geçen hanı değil burası parlamentodur. Neyse parlamentonun iç tüzüğündeki bunlara veya disiplindeki cezai müeyyideler bunlara verilmesi lazım.

Kaynak: TRT Haber