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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi20 Kasım 2019 Çarşamba 21:26 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 22:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde törenle karşılayan Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla bir araya geldi.
Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı basına kapalı gerçekleştirilen akşam yemeğine geçti.
Kaynak: TRT Haber