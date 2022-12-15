Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar mahkemeye sevk edildi
İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Eski Başkan Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş Belediyesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Savcılık, eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile eski yöneticiler Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday'ın tutuklanmasını talep etti.
Şüphelilerden 2'si emniyet ve savcılık kararıyla serbest kalırken, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mülkiye müfettişlerinin Beşiktaş Belediyesinin 2014-2016 yıllarına ilişkin denetim raporları kapsamında soruşturma başlatmıştı.
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