Beşiktaş Belediyesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile eski yöneticiler Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday'ın tutuklanmasını talep etti.

Şüphelilerden 2'si emniyet ve savcılık kararıyla serbest kalırken, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mülkiye müfettişlerinin Beşiktaş Belediyesinin 2014-2016 yıllarına ilişkin denetim raporları kapsamında soruşturma başlatmıştı.