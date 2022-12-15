MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bahçeli, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin İmamoğlu hakkında verdiği kararla fırsatçılara gün doğdunu söyledi.

Mahkemenin açıkladığı kararın kesin olmadığını, istinaf yolunun açık olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır" dedi.

Türkiye'de hukukun üstünlüğünün olduğunu söyleyen Bahçeli, "Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır" dedi.

6'lı masanın 8 defa toplanamasına rağmen cumhurbaşkanı adayının belirlenmemesine de tepki gösteren Bahçeli, "6+1 formatlı masa artık geri dönülemez ve ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir. Sekiz toplantıda sonuç alamayan partilerin, fiilen erkene alınmış dokuzuncu toplantıda adaylarını açıklamaları acil ve demokratik bir ihtiyaçtır" açıklamasını yaptı.