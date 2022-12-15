Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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