Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Nevzat Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda Zincirlikuyu Camii avlusundaki katafalka taşındı.

Cenaze töreni öncesinde Ayaz'ın eşi Sacide Ayaz, kızları Nesrin Öztemur ve Tülin Birol taziyeleri kabul etti. Eski İçişleri bakanlarından Mehmet Ağar da Sacide Ayaz'a başsağlığında bulundu.

Cenaze namazında Mehmet Ağar'ın yanı sıra Ayaz'ın başta damatları ve torunları olmak üzere yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Ayaz için namaz öncesinde dua edildi.

[Fotoğraf: AA]

Namazın ardından polislerin omuzunda cenaze aracına taşınan Ayaz'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Tören alanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Bedrettin Dalan, Milli Savunma Bakanlığı ve çok sayıda STK’nın çelengi yer aldı.

Nevzat Ayaz kimdir?

Nevzat Ayaz, 1930'da Çankırı'nın Bayramören ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1953-1954 eğitim öğretim döneminde mezun olan Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yaptı.

Sinop ve Balıkesir Emniyet Müdürü olarak da görev yapan Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayaz, 1975'te Zonguldak, 1979'da İstanbul, 1988'de İzmir illerine vali olarak atandı.

20 Ekim 1991'deki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapan Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.