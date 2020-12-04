Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisiningrup toplantısındaki sözleri

Her şeyden önce eleştirinin hakaret seviyesine çıkması nedeniyle hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken ne ise bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur, çünkü edep denen birşey var. Haddini bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir onu da öğrenmesi lazım.

CHP'li yerel yönetimlerde yaşananlar

Başından itibaren her zaman temiz belediyecilik ahlakili belediyecilik gibi şeyleri konuşan bu zat ne yazıkki seçtiği elemanlarına sahip çıkamadığını ortaya koymuş vaziyettedir. Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. Şu açık ortadadır, CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. Toparlaması da bu saatten sonra çok zordur. Terör örgütleri ile dirsek dirseğe yürüyen Ankara'dan İstanbul'a bir CHP ile tanıştık. CHP bundan sonraki süreçte de kendisini toparlayamayacaktır.

Aşı çalışmaları

Çeşitlilik var, olay sadece Çin değil onun dışında Rusya ile görüşmeler de var. Şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusu. Hele hele Covid noktasında ülkemizde tüm vatandaşlarımıza örnek olma anlamında bu adımı atmak gerekiyor.

Fransa'nın hukuk dışı 'Karabağ' kararı

Her şeyden önce MİNSK grubu arabulucu bir kurumdur. Fransa'nın bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti ortadan kaybolmuştur. Arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde tabi bu meclisin devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda fakat Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun. Fransa yoksa sarı yeleklilerden kurtulamayacak, sarı yeleklilerden sonra kırmızı yelekliler de başlarına bela olacak.

Göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler ve şu anki duruma gelindi hayırlı olsun diyoruz. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere eşimle birlikte katılacağım.