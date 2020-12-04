Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlere ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ile roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
Mühimmatlar olay yerinde imha edildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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