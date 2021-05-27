Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ersoy ve Kalın Almanya'da
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da temaslarda bulunuyor. Berlin ziyaretinin gündeminde, turizm ve ikili ilişkiler yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
Görüşmede, Almanya Federal Hükümeti Turizm Komiseri Thomas Bareiss da yer aldı.
Almanya seyahat uyarısını kaldırmıştı
Berlin ziyaretinin gündeminde, Almanya'nın salgın nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması ve Türkiye'nin güvenli turizm için aldığı önlemler ele alınacak.
Berlin yönetimi geçen yıl yaz aylarında İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.
Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatil için en çok tercih ettiği 3'üncü ülke konumunda.
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