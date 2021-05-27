Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Görüşmede, Almanya Federal Hükümeti Turizm Komiseri Thomas Bareiss da yer aldı.

Almanya seyahat uyarısını kaldırmıştı

Berlin ziyaretinin gündeminde, Almanya'nın salgın nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması ve Türkiye'nin güvenli turizm için aldığı önlemler ele alınacak.

Berlin yönetimi geçen yıl yaz aylarında İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatil için en çok tercih ettiği 3'üncü ülke konumunda.