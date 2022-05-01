Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-5 operasyonunda teröristlerle çatışma çıktı. 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Operasyonun detaylarını Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı. Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-5 operasyonunda çatışma çıktı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2️⃣ terörist etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/kUmMNs9ARG— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 1, 2022
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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