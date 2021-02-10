Yurt içinde terör örgütü PKK'nın varlığını sonlandırmak amacıyla başlatılan Eren Operasyonları 8 ayrı noktada sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu’nun başlatıldığı duyurdu.



2 bin 218 personel katılıyor

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel, 129 operasyonel tim görev alıyor.



Eren Operasyonları sürüyor

Yıldırım Operasyonları’nın ardından Eren Operasyonları, Tendürek bölgesinde 1071 personelin katıldığı Eren-1 Tendürek Operasyonu ile başladı.

Ardından 2 bin 24 personelin katılımıyla Eren-2 Lice Operasyonu başlatıldı.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’na ise 1040 personel katıldı.



Eren 4-5 birlikte başlatıldı. Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu'na 1620 personel, Eren-5 Bagok’ta ise 2 bin 550 personel görev alıyor.



Bitlis ve Siirt'te “Eren -6 Mergelo” Operasyonu 1453 personelle sürüyor.

Tunceli’de 1062 personelin görev aldığı "Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu metrelerce karda yapılıyor.



Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te ise 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu devam ediyor.



