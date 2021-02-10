Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 08:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
Toplantıda, ikinci doz aşılamalar, mutasyonlu virüs, tedbirler konularının ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca
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