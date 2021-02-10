Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarına da yer verildi.