Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında da daima göreve hazır
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu aktardı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarına da yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Twitter
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