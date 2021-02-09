Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla çağrıda bulundu. Erdoğan, "Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından mesaj yayımlandı.
Son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm COVID-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021
Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım. pic.twitter.com/Opgzl9Fcs7
Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sigara
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