Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından mesaj yayımlandı.

Son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm COVID-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.



Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım. pic.twitter.com/Opgzl9Fcs7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım" dedi.