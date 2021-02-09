Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 19:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 8 bin 636 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 659 yeni hasta tespit edildi, 98 kişi vefat etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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