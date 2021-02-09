Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

