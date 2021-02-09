Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık" projesinin doğayı koruma, çocuklara güzel bir dünya bırakma ve israfı önlemenin hedeflendiği çevre dostu bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.

SIFIR ATIK; doğayı korumayı, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmayı, israfı önlemeyi hedeflediğimiz çevre dostu bir İYİLİK HAREKETİDİR. Bunca iyiliğin bir arada toplandığı bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür. — Murat KURUM (@murat_kurum) February 9, 2021

"Bunca iyiliğin bir arada toplandığı bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve üreteceğimiz daha pek çok projeyle çevremize, doğamıza, geleceğimize, gıdamıza sahip çıkacak; çocuklarımıza daha temiz ve güzel bir dünya bırakacağız."