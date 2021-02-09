Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Ocak'ta Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken bir grubun saldırısına uğramıştı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken saldırganlar kaçmıştı.

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtta, 5 saldırgandan birinin elindeki sopayla Özdağ’ın arkasından koşarak gelip dizlerine vurduğu görülüyor. Yere düşen Özdağ saldırganlara direniyor.

11 yıl 9 aya kadar hapisleri isteniyor



Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 5 sanık için "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.