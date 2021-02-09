Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudanlı mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşme sonrasında Bakan Akar ve Yassın, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel ilişkiler ile güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iş birliği ele alındı. Akar, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca Türkiye'nin Sudan'ın yanında olmaya devam edeceği, Sudan ile savunma sanayiinin yanı sıra askeri eğitim iş birliğinin daha da ileriye götürülecek şekilde sürdürüleceği konuşuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Sudan
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