Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudanlı mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşme sonrasında Bakan Akar ve Yassın, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel ilişkiler ile güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iş birliği ele alındı. Akar, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.

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Ayrıca Türkiye'nin Sudan'ın yanında olmaya devam edeceği, Sudan ile savunma sanayiinin yanı sıra askeri eğitim iş birliğinin daha da ileriye götürülecek şekilde sürdürüleceği konuşuldu.