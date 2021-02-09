Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Televizyon konuşma kayıtlarında suç unsuru tespit eden savcılık, Sofuoğlu hakkında iddianame hazırladı.

"Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla yargılanacak Soğfuoğlu hakkında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.