Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında 1 yıla kadar hapis istendi
Katıldığı televizyon programında üniversiteler ve öğrenciler hakkında ağır ifadeler kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Televizyon konuşma kayıtlarında suç unsuru tespit eden savcılık, Sofuoğlu hakkında iddianame hazırladı.
"Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla yargılanacak Soğfuoğlu hakkında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
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