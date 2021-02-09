Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti’nde yeni hükümetin kurulması hakkında açıklama yaptı.

Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti’nde yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladıkları anlatılan açıklamada, "3 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Barış Anlaşması uyarınca tesis edilen yeni hükümetin, kapsayıcı bir anlayışla Sudan’da kalıcı barış, refah ve istikrarın tesisi için hayati bir görev üstleneceğine inanıyoruz" denildi.

Ayrıca, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan hükümetinin ve Sudan halkının yanında yer almayı sürdüreceği açıklandı.

Sudan’da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümeti kurulmuştu.