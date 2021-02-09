Twitter hesabından mesaj paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

#Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf’a Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettik.

Kuveyt’in arabuluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam var.

Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt’i tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/GFv0U3vzWl