Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.
Twitter hesabından mesaj paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.
#Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf’a Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 9, 2021
Kuveyt’in arabuluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam var.
Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt’i tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/GFv0U3vzWl
Çavuşoğlu, Kuveyt'in ara buluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam bulunduğuna dikkati çekerek, "Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu aynı zamanda Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüştü.