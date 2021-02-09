Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.
Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
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