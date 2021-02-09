Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır
[Fotoğraf: AA]
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır." dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katılarak konuşma yaptı.
Arslan konuşmasında şunları kaydetti;
Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir.
Etiketler: Anayasa
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