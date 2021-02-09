Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, Muharrem İnce'nin istifasının ardından, "Sel gider kum kalır, rüzgar kayadan ne alır." açıklamasını yaptı ama yeni istifalar istenmiyor.

CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesi, Yalova başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen kopmalar, CHP Genel Merkezi'nde en önemli gündem başlığı. CHP'li muhalif isimler ile Genel Merkez arasında görüşme trafiği başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te milletvekilleri ile kapalı grup toplantısında bir araya gelecek.

Yönetimin politikalarını eleştiren milletvekillerine seslenecek Kılıçdaroğlu, birlik vurgusu yapacak.

Görüşmeler grup toplantısı ile sınırlı kalmayacak. Genel Merkezde yapılması planlanan görüşmelerde de, karşılıklı talepler masaya yatırılacak.

İnce'ye yakın isimlerle görüşmeler yapılıyor

Muharrem İnce'nin "çok daha fazla vekille görüşüyorum" açıklamasının ardından yeni istifalar olabileceği iddia edilmişti. İnce'ye yakın isimlerle grup başkan vekilleri de ayrı ayrı görüşmeler yapıyor.

Muhaliflerin genel merkezden bazı beklentileri var. Bu beklentilerin başında önemli kararlarda sadece parti yönetimi ile değil, milletvekilleri ile de istişare yapılması isteniyor, parti içi diyaloğun arttırılması bekleniyor.

Hem Muharrem İnce hem de istifa eden milletvekillerinin ifadesiyle "Atatürk çizgisinden uzaklaşıldı" iddiası da var.

Bu konuda parti yönetiminin yeni söylemler geliştirmesi isteniyor.