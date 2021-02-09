Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.

Yeni anayasa çalışmalarında izlenecek yol haritası toplantıda masaya yatırılacak.

MYK'da reform süreci de ele alınacak. Hukuk ve ekonomi alanlarında atılacak reform adımları ve hazırlıklarında sona yaklaşılan taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapılacak.,

Kongre çalışmaları da gündemde

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre çalışmaları da MYK toplantısının gündeminde olacak.

AK Parti il kongrelerinin Şubat ayı sonunda tamamlanması, 7'nci büyük kongresinin ise mart ayının son haftasında yapılması bekleniyor.